Sky – Bastoni c’è per il Liverpool: resta un dubbio in attacco

Chi giocherà in attacco tra Sanchez e Lautaro?

Arrivano buone notizie da Appiano Gentile: come fa sapere Sky Sport, Bastoni è pienamente recuperato per il match contro il Liverpool di mercoledì sera.

Il difensore nerazzurro, stamattina, ha lavorato in parte con il resto del gruppo: dovrebbe quindi essere a disposizione di Inzaghi per mercoledì sera. In attacco il dubbio resta tra Sanchez e Lautaro: Dzeko è sicuro di un posto, così come molto probabilmente Vidal che sostituirà lo squalificato Nicolò Barella.