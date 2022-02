Inter-Liverpool, Fabinho: “Affrontiamo i più forti d’Italia, match durissimo”

Il centrocampista dei Reds: "Vogliamo andare via da San Siro con un buon risultato"

Fabinho - che ha deciso l'ultimo match del Liverpool contro il Burnley con un gol - ha parlato nel post-partita in vista dell'incontro con l'Inter mercoledì sera, valido per gli ottavi di finale di Champions League: "Sarà dura, l'Inter è attualmente la miglior squadra in Italia. Giocane bene, sono forti. Alcuni di loro si conoscono da quattro/cinque anni".