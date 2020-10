Battistini sul Derby: “L’Inter ha costruito una corazzata, ora contro il Milan deve cambiare marcia”

Sergio Battistini, doppio ex di Milan e Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del Derby in arrivo sabato 17 ottobre, salvo clamorosi risvolti dovuti ai contagi di Covid-19 in aumento tra le fila nerazzurre.

Battistini ha dichiarato: “Sarà un bel Derby, il Milan ci arriva in testa alla classifica. L’Inter ha fatto il suo, ma ora deve cambiare marcia, deve fare qualcosa di più, a cominciare proprio dal Derby. Per i nerazzurri è il momento di rompere il dominio della Juve e puntare allo Scudetto”.

“Certo i nerazzurri hanno mostrato qualche carenza in difesa, ma in questo mercato hanno costruito una vera e propria corazzata, trattenendo tra l’altro una pedina fondamentale come Lautaro Martinez. Il Milan invece è una squadra giovane e senza eccessive pressioni, con un leader fenomenale come Ibrahimovic. Tuttavia, anche per le condizioni strane, potrebbe diventare un campionato anomalo e riservare tante sorprese”.

