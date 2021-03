Bergomi entra nella Hall of Fame: “Qui ho conosciuto alcune delle figure chiave della mia vita”

Questa sera, in occasione del 113 esimo compleanno dell’Inter, il club ha organizzato la consueta cerimonia per l’inserimento di alcune leggende della storia nerazzurra nella Hall of Fame della società.

Bergomi, terzo capitano nella Hall of Fame dopo Facchetti e Zanetti, ha dichiarato: “Essere qui oggi è un piacere, nella sala dei trofei senti la storia intera del club. Specie per me che ho giocato solo con questa maglia. Se devo scegliere la mia coppa preferita è la prima Coppa Uefa, quella della doppia finale contro la Roma”.

“Ci sono tanti momenti emozionanti. Quando Bersellini mi fece esordire. I 5 anni con Trapattoni allenatore, l’anno con Bagnoli. Gigi Simoni che mi fece vincere ancora e andare al quarto mondiale. La vittoria 4 a 0 contro la Juventus. Ci sono tantissimi, troppi momenti da ricordare”. I miei migliori compagni sono stati sicuramente Ferri, con cui sono cresciuto insieme sin dalle giovanili. Poi Spillo Altobelli e Rummenigge. Kalle non era solo un campione in campo, era ed è una persona straordinaria”.

“Con Ferri c’è quella amicizia particolare che anche se non ti vedi e non ti senti spesso rimani legato per sempre. Appena ti rincontri è come se non ti fossi mai lasciato”.

