Bergomi: “Inter? Poco spettacolare, ma non significa che giochi male”

L'ex centrale nerazzurro ha sottolineato soprattutto l'efficacia della fase difensiva

Intervenuto nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, ieri sera Beppe Bergomi ha commentato le polemiche venute fuori negli ultimi giorni sul gioco dell'Inter. Da buon vecchio centrale, l'ex interista si è concentrato soprattutto sulla fase difensiva della squadra allenata da Antonio Conte, tornata ad altissimi livelli con l'abbassamento del baricentro avvenuto nella partita del girone di andata contro il Sassuolo. Sebbene non risulti sempre spettacolare, secondo Bergobmi ciò non significa che comunque l'Inter non giochi un buon calcio.