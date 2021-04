MVP Passione Inter – Inter-Cagliari, trionfa Darmian. Eriksen sul podio: la classifica aggiornata

L'esterno azzurro ha siglato il gol vittoria contro il Cagliari

Dopo la vittoria a San Siro sul Cagliari, i tifosi nerazzurri hanno indicato Matteo Darmian come migliore in campo. L'esterno azzurro, autore del gol vittoria, si porta al sesto posto in classifica. Premiato anche Eriksen, al secondo posto: chiude il podio Hakimi, autore dell'assist per Darmian.