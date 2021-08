Bergomi: “Inter più debole, ma Dzeko bel colpo. Scudetto? Juve ha la rosa migliore”

L'ex difensore ha parlato dell'esteta molto complicata per i nerazzurri

Intervistato questa mattina sulle colonne del Corriere della Sera, Beppe Bergomi ha parlato dell'estate caotica che ha segnato il mercato dell'Inter: dalle cessioni molto sofferte legate ad Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, agli arrivi in extremis di Edin Dzeko e Denzel Dumfries, ai quali farà sicuramente seguito nelle prossime ore un nuovo attaccante. L'ex difensore e bandiera nerazzurra, pertanto, in ottica scudetto vede la Juventus favorita grazie ad una rosa più completa e al ritorno di Allegri in panchina. Queste le sue dichiarazioni: