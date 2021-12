Bergomi: “Il retroscena su Inzaghi e sull’addio di Lukaku”

L'ex nerazzurro: "Ho parlato con Inzaghi, ha fatto di tutto per trattenerlo"

Nel consueto "Sky Calcio Club", Beppe Bergomi , opinionista di Sky, ha svelato un retroscena sulle dinamiche dell'addio di Romelu Lukaku all' Inter : "Non ho mai avuto dubbi su Simone Inzaghi . Io il dubbio ce lo avevo su Lukaku perché lo ritenevo dominante".

"Ho parlato con Simone (Inzaghi, ndr), lui lo ha allenato per dieci giorni Lukaku. Mi ha detto: 'Ho fatto di tutto per trattenerlo, fino a quando non ho capito che non era possibile'. Questo perché ne aveva capito davvero le potenzialità nel nostro campionato. Poi sono arrivati Dzeko e Calhanoglu (per sostituire Eriksen)".