Sky – Verso Roma-Inter, Bastoni torna a disposizione: c’è un dubbio su de Vrij

Mister Inzaghi dovrebbe recuperare Bastoni per la sfida dell'Olimpico

Se da una parte c'è una Roma che continua a perdere pezzi (out Pellegrini ed El Shaarawy, squalificati Abraham e Karsdorp), l'Inter può contare sul ritorno di alcuni "soldati". In primis Bastoni, assente contro lo Spezia per una gastroenterite: come riportato da Sky Sport, in mattinata il difensore ha svolto lavoro personalizzato ma per la trasferta dell'Olimpico Inzaghi dovrebbe poter puntare sul 22enne.