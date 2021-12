Romano – Inter, il rinnovo di Brozovic è sempre più vicino: Vidal verso l’addio

Vecino non rinnoverà, da capire il futuro di Sensi. Si prospetta un'asta per Bremer

Fabrizio Romano, nel suo "Here we go" podcast, ha aggiornato su tutte le ultime notizie in casa Inter ottica mercato. A partire da Brozovic che, secondo il giornalista, è sempre più vicino al rinnovo con la società nerazzurra. É in trattativa, a differenza di Perisic: il croato, nonostante le voci, sta aspettando l'Inter e non andrà in Bundesliga, ma non ci sono stati ancora movimenti degni di nota.