Gabigol, ennesimo record: è il primo brasiliano due volte capocannoniere in Libertadores

Il Flamengo è arrivato in finale nell'ultima edizione del torneo

Cronache ordinarie di un Gabigol che dal suo Paese natale - il Brasile - continua a fare sfracelli: la puntata è la numero tremila, la notizia è che l'ex attaccante dell' Inter ha messo a segno un altro record relativo ai gol segnati che alimentano ancora di più, se possibile, il mistero sulla sua sostanziale sterilità in terra europea di ormai qualche anno fa. Gabigol, infatti, è il primo calciatore brasiliano di sempre ad affermarsi come capocannoniere in due edizioni diverse della Copa Libertadores .

Le edizioni in cui Gabigol ha svettato in cima alla classifica dei marcatori della massima competizione sudamericana per club sono quella del 2019 e quella appena conclusa del 2021, in entrambi i casi con la maglia del Flamengo: nel primo caso, addirittura, Gabigol, la Libertadores, riuscì addirittura a vincerla, anche grazie ai suoi 9 gol segnati nel corso di quell'edizione. Quest'anno, invece, gli 11 gol messi a segno da Gabigol nella competizione non sono valsi la vittoria: i rossoneri brasiliani si sono dovuti arrendere (2-1, con gol in finale proprio di Gabigol) al Palmeiras in finale.