Bologna-Inter, le probabili scelte di Inzaghi: Sanchez-Vidal, Barella sulla sinistra

Cambi forzati per il tecnico

Inzaghi in difesa si affida alle certezze, piazzando davanti ad Handanovic i tre tenori, Skriniar, De Vrij e Bastoni. Difficile che Dimarco possa scalzare quest'ultimo last minute. A centrocampo Dumfries pare in netto vantaggio su Darmian, mentre Vidal occuperà il centro destra accanto a Brozovic, con Barella dall'altro lato a sostituire Calhanoglu sul centro sinistra. Sulla corsia mancina confermato Perisic. In attacco al fianco di Lautaro Martinez, quasi certo di una maglia da titolare al posto di Dzeko è Sanchez, con Correa tenuto come arma dalla panchina. Questo l'11 titolare probabilmente in campo domani: