Mihajlovic in conferenza: “Non cerco alibi, giocheremo nonostante le assenze”

Le parole del tecnico rossoblu

L' Inter si appresta ad affrontare il Bologna in una trasferta delicata e funestata dallo spettro dei contagiati dal Covid. I felsinei, particolarmente colpiti da questa ondata, scenderanno comunque in campo, come confermato dal tecnico Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa.

Il tecnico ha dichiarato: "Abbiamo 8 calciatori positivi, due infortunati e due in Coppa d'Africa. Sto praticamente allenando la Primavera e in proporzione ai soldi presi immagino di essere al momento l'allenatore più pagato al mondo. Noi comunque abbiamo preparato la partita e la giocheremo. Non cerco alibi, in campo saremo comunque in 11 come loro e giocheremo. Se però siamo inferiori all'Inter anche quando siamo al completo, figuriamoci ora.