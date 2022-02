Bologna-Inter si dovrà giocare: la possibile data del recupero e il ricorso al CONI

Il club nerazzurro ha intenzione di effettuare ricorso al CONI

Tra l'attesa per le motivazioni della sentenza e il tempo tecnico per effettuare il ricorso (l'Inter ha a disposizione 30 giorni), la data del recupero è destinata a slittare: la partita in pratica non si giocherà prima di aprile, nel caso ovviamente il club nerazzurro esca sconfitto anche da quest'ultimo ricorso.