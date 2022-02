Mané e Salah non-stop, la striscia di vittorie e Fabinho: come sta il Liverpool

Come arrivano i Reds alla sfida contro l'Inter

Alessio Murgida

"Klopp non ha mai avuto un Liverpool così forte". Ha intitolato così The Athletic nella giornata di ieri. Ed effettivamente la sensazione è che Klopp non abbia mai avuto una squadra con questa profondità di scelte.

In attacco, da Salah e Mané fino a Jota, Minamino, Origi e Firmino (senza dimenticare il nuovo arrivato Luis Diaz), il tecnico tedesco ha a disposizione diverse soluzioni. Parlando di attacco però i titolari indiscussi restano Mané e Salah (con uno tra Jota e Firmino in mezzo).

Mané e Salah non-stop

La conferma è arrivata anche l'altro giorno, quando il Liverpool affrontava il Burnley ultimo in classifica. Le due ali africane, nonostante appunto la Coppa d'Africa, sono scese in campo dal 1'. Mané è rimasto in campo 67', Salah addirittura tutta la partita. Loro ci saranno eccome a San Siro.

L'uomo del momento

Così come ci sarà Fabinho, protagonista nell'ultimo match contro il Burnley con il gol vittoria, e in formissima nelle precedenti uscite dei Reds. Il centrocampista brasiliano ha all'attivo 3 gol nelle ultime 5 partite del Liverpool (che vince da 6 match consecutivi) e costituisce un elemento pericolosissimo sui calci piazzati.

La probabile formazione dei Reds

In difesa ci dovrebbero essere: Alexander-Arnold,Matip, van Dijk e Robertson con ovviamente Allison tra i pali. A centrocampo Fabinho e Thiago sembrano avere il posto sicuro, con uno tra Henderson, Keita e Milner come terzo di centrocampo. In attacco Salah, Jota e uno tra Mané e LuisDiaz.