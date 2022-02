Champions League, i premi UEFA dell’Inter e quanto può ancora incassare

San Siro si prepara ad accogliere il grande spettacolo della Champions League

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter può considerare già nelle sue casse 58 milioni di euro. Gli incassi per la squadra di Inzaghi potrebbero salire di addirittura altri 43 milioni di euro in caso di successo, al momento improbabile, in finale: per un totale quindi di circa 105 milioni di euro.