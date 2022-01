Bonucci si scaglia contro il segretario dell’Inter Mozzillo: “Ti ammazzo!”

La rabbia del difensore bianconero contro il segretario dell'Inter: "Non mi esulti in faccia"

Doveva entrare per tirare il calcio di rigore ma ci ha pensato Alexis Sanchez a rovinare i piani di Bonucci e compagni. Le camere di Mediaset, immediatamente dopo il gol del cileno, inquadrano per un paio di secondi Bonucci scagliarsi contro il segretario dell' Inter Cristiano Mozzillo .

Secondo Il Tempo, il difensore bianconero avrebbe detto: "Non mi esulti in faccia. C...o fai? Ti ammazzo". Il segretario nerazzurro incredulo: "Ma cosa fai?". Sarebbero anche volati un paio di pugni da parte di Bonucci nei confronti di Mozzillo. Il difensore ora rischia una squalifica importante.