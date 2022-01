Vittoria meritatissima per l'Inter in Supercoppa Italiana, che domina la Juventus faticando solo a fare goal. i nerazzurri trionfano all'ultimo respiro grazie ad Alexis Sanchez, uomo della provvidenza, ad un secondo dai calci di rigore. Ecco, come di consueto i Top e l'unico Flop del match secondo Passione Inter.