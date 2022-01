CorSport: “Due rigori negati all’Inter. Come si fa a giudicare una gara così?”

Il quotidiano romano: "Due rigori negati all'Inter, uno nettissimo, uno più sì che no".

"Due rigori negati all'Inter, uno nettissimo, uno più sì che no. Come si fa a giudicare una gara così? E, soprattutto, come fa l'occhio elettronico a non vederli e a non richiamare l'attenzione dell'arbitro?". Così scrive il Corriere dello Sport in merito alla prestazione arbitrale nella finale di Supercoppa Italiana.