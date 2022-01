Onana: “Il mio tempo all’Ajax è finito. Non decido io se giocare o meno”

Il portiere camerunense: "Ho dato tutto per l'Ajax"

"Penso che il mio tempo all'Ajax sia già finito. Ho dato tutto per questo club. Ma non sono io a decidere che gioca e chi no". Per preservare la propria carriera, Onana ha assemblato un team di sette specialisti per poi muoversi in Spagna dove ogni giorno teneva sessioni d'allenamento a Salou, una cittadina vicina al mare nei pressi di Barcellona, per restare in forma nonostante la squalifica.