Branca vuole tornare in gioco: “Cerco un progetto stimolante. Fiorentina? Non sarebbe complicato”

Sette anni dopo la rescissione del contratto con l’Inter, Marco Branca non ha ancora intrapreso un nuovo progetto sportivo con altri club. L’ex dirigente nerazzurro sta difatti aspettando una chiamata davvero stimolante, che negli ultimi tempi evidentemente non ha ancora ricevuto sebbene la ricca esperienza che si porta sulle spalle. Nel frattempo, però, l’ex interista si è comunque dato da fare per non rimanere del tutto fermo, diventando ad esempio key manager del progetto World Football Strategies nell’aprile del 2019.

Intervistato quest’oggi da Radio Bruno, Branca ha parlato della possibilità di rientrare in gioco. Le sue dichiarazioni: “Fiorentina? Lavorare a Firenze non credo sia complicato ma stimolante, per chi fa il mestiere del calcio è meglio vivere una città passionale e polemica, capace di grandi entusiasmi e di grandi critiche: tutto questo va metabolizzato, bisogna capire la fame che c’è di calcio. Ok, ci sono punti di vista più polemici ma questo è per passione. Cosa cerco per il futuro? Un progetto che sia stimolante, per me è troppo importante il livello che si mette sugli obiettivi”.

