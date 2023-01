Mercato – Schuurs, un nuovo Bremer? L’Inter c’è, ma il Torino spera nell’asta

Ex Ajax, dopo sei mesi in granata piace già alle big

Redazione Passione Inter

Un anno dopo la lunga telenovela Bremer, l'Inter torna a guardare in casa Torino alla ricerca di un nuovo difensore centrale. L'obiettivo questa volta è Perr Schuurs, olandese classe '99 arrivato lo scorso agosto in granata dall'Ajax per circa 9 milioni di euro. Da giorni si parla dell'interessamento nerazzurro con tanto di primi sondaggi già effettuati. Ma anche questa volta non sarà semplice trattare con la società di Cairo.

Come riferisce Tuttosport infatti oltre all'Inter anche altre big europee si stanno già muovendo per il centrale, sul quale in estate il Toro proverà a far scattare un'asta internazionale per far lievitare il prezzo il più possibile.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Profilo molto interessante, quello di Schuurs. Sotto la guida di Ivan Juric sta già dimostrando una buona crescita in Serie A. Giocatore con caratteristiche moderne, che nell'Inter sarebbe forse più un sostituto di deVrij rispetto al possibile partente Skriniar. Per questo, prima di approfondire le valutazioni, bisognerà capire bene quella che sarà la situazione dei giocatori in lista partenze per il reparto arretrato. Alla giusta cifra, in ogni caso, sarebbe un colpo interessante.