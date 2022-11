Camerun, Onana parla di nuovo: “Il gioco con i piedi non c’entra nulla in questa vicenda”

André Onana è stato intercettato all'aeroporto di Doha da un inviato del sito web spagnolo Relevo, mentre stava lasciando il Qatar a seguito dell'ormai noto diverbio con il CT del Camerun Rigobert Song. Il portiere interista ha rilasciato queste brevissime dichiarazioni: "Io sto bene. Che la mia esclusione sia giusta o meno ora non ha più importanza. Ora la cosa più importante è che il Camerun vinca sempre. Gli auguro tantissima fortuna. Se in questa vicenda ha influito il gioco con i piedi? No, no, quello non c'entra nulla (sorride, ndr)". Stando alle notizie circolate nelle ultime ore, però, pare che sia stata proprio la diversa visione sull'interpretazione del ruolo del portiere ad aver generato il diverbio tra Onana e Song.