Capello su Real Madrid-Inter: “Real, attento: Inter favorita per lo Scudetto”

Si avvicina il big match di Champions League tra Real Madrid ed Inter, un vero e proprio banco di prova per entrambe le compagini. Fabio Capello, che ha allenato i Blancos, ha parlato ad AS in vista della sfida europea.

Ecco, dunque, le parole di Capello: “Secondo me, i nerazzurri sono i favoriti per vincere il campionato. Il vantaggio rispetto alla concorrenza deriva dal fatto di avere un anno di lavoro con Conte alle spalle. E poi la rosa è ampia, ha due squadre come voleva Conte. In questo modo, i 5 cambi fanno la differenza. Sarà un match molto interessante. Il Real avrà sicuramente più fiducia dopo il successo contro il Barcellona, ma anche l’Inter è tornata al successo con il Genoa“.

Sul fatto che possa essere una gara equilibrata: “Sì, certamente. Il Madrid è sempre il Madrid, ma al momento il suo livello non è il solito. Ci sono problemi in difesa, come peraltro ne ha anche l’Inter“. Infine, l’ex tecnico ha sottolineato l’importanza di Lukaku, anche se il belga è in dubbio per la gara: “Attenzione a Lautaro e Lukaku: il belga ha forza e velocità, protege palla e si gira velocemente, sarà un bello scontro con Sergio Ramos“.

