Da Casadei alla Youth League: come è andata la Primavera dell’Inter fin qui

Un bilancio più che ottimo in questa prima parte di stagione

Alessio Murgida

L'esordio di mister Chivu sulla panchina della Primavera dell'Inter si può definire più che buono. I nerazzurri sono stati protagonisti di un ottimo percorso in campionato, chiudendo il 2021 al quarto posto (a 22 punti) in zona play-off. La squadra di Chivu ha anche messo in mostra diversi gioielli, a partire da Cesare Casadei: autore, fin qui, di una stagione incredibile. Il centrocampista classe 2003 è a quota 8 gol e 3 assist.

Numeri che per un giocatore del suo ruolo sono decisamente sorprendenti. Vieni quindi da chiedersi se non sia il momento del salto in prima squadra anche se la chiamata dai "grandi" non è ancora arrivata.

A differenza di Zanotti (esordio per lui in A contro il Cagliari), Carboni, Cortinovis e Sangalli: tutti e quattro convocati almeno una volta da mister Inzaghi. I talenti non mancano in casa nerazzurra e il percorso in Youth League (la Champions League delle giovanili) certifica l'ottimo lavoro svolto sin qui. I nerazzurri hanno chiuso il girone secondi dietro al Real Madrid (come la prima squadra) e ora se la vedranno l'8 febbraio contro lo Zilina ai play-off per accedere agli ottavi di finale.