Cessione Inter, Reuters smentisce l’ottimismo di Zhang: la trattativa è concreta

Le continue e veementi smentite di Steven Zhang , le più recenti proprio a margine dell'assemblea dei soci odierna, non hanno placato del tutto le voci su un'imminente cessione dell' Inter , anzi. Secondo alcuni infatti, le parole del presidente nerazzurro sarebbero solo di facciata, mentre sotto traccia proseguirebbero le trattative per cedere il club.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters infatti, addirittura tre importanti fonti vicine all'ambiente Inter avrebbero confermato che, nonostante le smentite, Goldman Sachs e Raine Group sarebbero assiduamente al lavoro per trovare acquirenti, soprattutto sul mercato statunitense. Non solo: addirittura già due importanti investitori USA avrebbero espresso un serio interesse per l'acquisto del club.