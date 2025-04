Champions League, Inter primatista: umiliato Pintus e il Real

Nel corso di questa settimana l’Inter si è resa protagonista di una strepitosa prestazione in Champions League sul campo del Bayern Monaco. Grazie alle bellissima vittoria per 1-2 i nerazzurri ora sperano di riuscire ad eliminare i bavaresi dalla competizione e accedere alle semifinali dove, quasi certamente, se la vedrebbero col Barcellona.

Nella giornata di oggi è emerso un dato che certifica ancora di più la bontà della prova corale che Lautaro Martinez e compagni hanno saputo offrire all’Allianz Arena. Con un totale di 125,6 km di squadra i nerazzurri sono la formazione che ha percorso più km nelle 4 partite di Champions League giocate in questa settimana.

Al secondo posto c’è proprio il Bayern Monaco che si prepara per sfidare nuovamente l’Inter nel match di ritorno mercoledì sera a San Siro. Un grande smacco arriva invece per il Real Madrid, ultimo di questa graduatoria con “soli” 101,2 km di squadra percorsi nel brutto ko a Londra con l’Arsenal. Una brutta figura per Pintus, ex preparatore atletico nerazzurro ai tempi di Conte e oggi nei Blancos.