Zazzaroni: “Inter vince lo scudetto, è più forte del Napoli”

Dopo l’impresa di Monaco nell’andata dei quarti di Champions League, in casa Inter il focus è tornato interamente sul campionato in vista del match di domani alle 18.00 a San Siro contro il Cagliari. Lo Scudetto, così come il percorso europeo, è un obiettivo prioritario per la squadra di Simone Inzaghi che ha intenzione di difendere il titolo già conquistato nella passata stagione.

Una corsa punto a punto con il Napoli che non sembra intenzionato a mollare, soprattutto in virtù dei pochi impegni e del calendario più agevole. Nonostante ciò, per il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, l’Inter rimane avanti nelle quotazioni per la vittoria finale del campionato italiano.

Queste le sue parole sulle frequenze di TMW Radio: “Il Napoli ha sette partite teoricamente alla portata ed è una bella candidata. L’Inter è piena di impegni e Inzaghi deve gestire, e quest’anno lo ha fatto meglio. L’Inter è decisamente più forte del Napoli ma ci sono delle condizioni che favoriscono la squadra di Conte. Per me vince l’Inter. L’Atalanta è in flessione, è una giornata con scontri diretti per il quarto posto e capiremo molto”.