Champions League, guida al sorteggio degli ottavi: data, ora, dove vederlo

Tutte le informazioni utili per seguire il sorteggio degli ottavi di finale di Champions Leaague

L' Inter dopo 10 anni torna a essere tra le 16 migliori squadre d'Europa. Per l'occasione, non si deve mancare al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League dove i nerazzurri scopriranno il loro destino nella competizione più importante del continente.

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League si terrà, come di consueto, a Nyon, presso la sede UEFA, lunedì 13 dicembre dalle ore 12.00. Le gare d'andata sono programmate per il 15/16/22/23 febbraio, mentre quelle di ritorno per l'8/9/15/16 marzo. Gli orari d'inizio sono fissati alle 21:00.