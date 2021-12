Champions League, tutte le squadre qualificate agli ottavi: chi potrà pescare l’Inter

Le possibili avversarie dei nerazzurri

Ed eccoci qui, siamo tra i sedici migliori club d'Europa. Un orgoglio, ma l'Inter non vorrà di certo fermarsi qui: in tal senso, è fondamentale conoscere tutte le possibili avversarie dei nerazzurri agli ottavi di finale. Il sorteggio si terrà a Nyon, nella sede UEFA, lunedì 13 dicembre dalle ore 12.00. Qui potete trovare tutte le info utili per seguire il sorteggio.