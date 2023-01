Chi è Issiaka Kamate, il classe 2004 convocato per Inter-Parma

Inter-Parm a di Coppa Italia sarà una partita speciale per uno dei giovani talenti del vivaio nerazzurro. Simone Inzaghi , infatti, ha convocato per la prima volta Issiaka Kamate , centrocampista francese della Primavera di Christian Chivu .

Di piede mancino, è capace di giocare sia in un centrocampo a due, sia da mezz'ala , ruolo che potrebbe ricoprire con Inzaghi. Kamate, inoltre, è bravo in entrambe le fasi di gioco e ha dalla sua anche un buon senso dell'inserimento . Essendo ancora molto giovane, ci sono alcuni difetti da migliorare, ma il tempo è dalla sua parte e la chiamata di Inzaghi è sicuramente un segnale importante per il suo futuro, oltreché un gratificante atto di stima.

Kamate ha già collezionato 17 presenze con la Primavera dell'Inter, 12 in campionato, con anche 1 gol all'Hellas Verona, e 5 in Youth League. Viste le tante assenze a centrocampo per i nerazzurri, chissà che contro il Parma non possa arrivare l'esordio da titolare in Prima Squadra. La scelta, ancora una volta, spetterà a Inzaghi.