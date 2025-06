Non solo Chivu: un altro ex giocatore torna all’Inter

L’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter sembra ormai essere certo. Il tecnico ha incontrato la dirigenza nella giornata di ieri per parlare del progetto tecnico, ma anche di altri aspetti legati al suo nuovo ciclo in nerazzurro.

Tra questi c’è anche lo staff che lo accompagnerà nel suo lavoro ad Appiano Gentile. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, insieme a Chivu dovrebbe esserci un altro ritorno all’Inter. Si tratta di Angelo Palombo, già collaboratore dell’allenatore romeno a Parma.

Palombo ha vestito la maglia dell’Inter per 6 mesi, dal gennaio al giugno 2012 e conosce bene Marotta, suo dirigente ai tempi della Sampdoria. Il resto dello staff, in particolare il preparatore atletico, verrà invece deciso in comune accordo con la dirigenza.