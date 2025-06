L’addio di Simone Inzaghi ha da subito impegnato l’Inter nella ricerca di un suo sostituto, visto l’imminente Mondiale per Club negli Stati Uniti. Dopo un tentativo non andato a buon fine per Cesc Fabregas, la dirigenza ha virato forte su Cristian Chivu.

In attesa dell’ufficialità, scopriamo meglio le caratteristiche e lo stile di gioco del tecnico romeno. Chivu ha una carriera molto breve alle sue spalle, ma è legato da un profondo legame con tutto l’ambiente nerazzurro.

Chivu Inter

Nato il 26 ottobre 1980, ha chiuso la sua carriera da calciatore proprio con la maglia dell’Inter, nella stagione 2013/2014. Tra gli eroi del Triplete, era titolare in finale di Champions League nel 2010 contro il Bayern Monaco, Chivu ha vestito la maglia dell’Inter per 7 stagioni, essendo arrivato nell’estate del 2007. In totale ha collezionato 169 presenze.

Appesi gli scarpini al chiodo è sempre in nerazzurro che ha proseguito il suo percorso da allenatore partendo proprio dalle giovanili dell’Inter, fino ad arrivare ad allenare la Primavera. L’Inter era alla ricerca di un profilo giovane, ma in grado di dare continuità. La grande conoscenza di Chivu dell’ambiente nerazzurro potrebbero essere uno dei motivi che hanno spinto la dirigenza a puntare su di lui.

Carriera Chivu

La carriera da allenatore di Cristian Chivu è iniziata nel 2018 nelle giovanili dell’Inter. Dal 2021 è poi passato alla guida della Primavera, conquistando il campionato al suo primo anno. Pur non riuscendo a replicare il successo nei due anni successivi, sono diversi i gioielli del vivaio nerazzurro che hanno trovato spazio con lui.

La sua prima, e fin qui, unica esperienza da professionista sono state le 13 partite come allenatore del Parma, in questa stagione. Chivu ha centrato la salvezza all’ultima giornata, grazie a 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. Notevoli i suoi risultati con le big del campionato: è rimasto imbattutto, infatti, con Inter, Fiorentina, Lazio, Napoli, Atalanta, Juventus e Bologna, battendo anche queste ultime 3.

Modulo e idee tattiche di Chivu

Non avendo tantissima esperienza alle spalle, è difficile farsi da subito un’idea precisa e definitiva delle caratteristiche di Cristian Chivu. Nella sua esperienza a Parma, ha abbandonato la difesa a 4 dopo le prime gare, per abbracciare un 3-5-2 più solido, che gli ha permesso di ottenere risultati importanti.

Quasi sicuro che all’Inter ripartirà proprio da questo schieramento tattico (usato in alcune occasioni anche ai tempi della Primavera). In Emilia, Chivu ha lavorato tanto sulla solidità difensiva della sua squadra, impostando una squadra molto atletica e aggressiva in pressione.

All’Inter dovranno necessariamente cambiare alcune cose. Gli esterni, al Parma dei difensori aggiunti, dovranno diventare più offensivi, così come la manovra d’attacco dovrà essere più elaborata, con maggiore sviluppo della costruzione dal basso, fiore all’occhiello della squadra di Inzaghi.