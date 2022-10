Ranieri torna alla sua Inter, la rivelazione: “Cadde tutto per Thiago Motta”

In vista di Inter-Roma, ai microfoni del Corriere dello Sport si è presentato Claudio Ranieri. Il tecnico è stato sulla panchina di entrambi i club, anche se - certamente - sarà ricordato con più piacere dai tifosi romanisti. Infatti, Ranieri non riuscì a concludere la stagione in nerazzurro nell'annata 2011-2012 ed ecco, allora, che l'allenatore è tornato sul tema: "Partimmo bene bene bene. Le cose cambiarono quando a gennaio Thiago Motta decise di andare al PSG".