Colonnese: “Inter, con la Lazio hai perso due punti. Vidal il migliore. Vi dico chi non mi è piaciuto”

Ciccio Colonnese le ha passate entrambe, l’Inter e la Lazio: prima l’Inter e poi la Lazio, consecutivamente. Dal 1997 al 2000 è stato un calciatore nerazzurro, e poi dal 2000 al 2004 ha vestito la casacca biancoceleste. E’, insomma, un doppio ex di giornata, e come tale è intervenuto a Tutti Convocati in onda su Radio 24 per commentare la gara del pomeriggio tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte: “Oggi l’Inter ha perso due punti – ha dichiarato Colonnese – Giocava contro una squadra forte come la Lazio, ma la partita era indirizzata. Perisic si è fatto beffare, non ha guardato l’uomo, un errore pagato a caro prezzo perché l’Inter aveva la partita in pugno”.

Tuttavia, visto sulla carta, l’1-1 di questo pomeriggio non può ritenersi un risultato del tutto negativo: “Un pareggio a Roma con la Lazio ci può stare, è importante che certe certezze non vengano minate anche se oggi sono due punti persi”, continua Colonnese. E poi passa ai singoli: “Vidal ha fatto un’ottima gara. Sa giocare a calcio, sa farsi trovare nella giusta posizione. Oggi è stato il migliore. Barella invece ha fatto molta fatica”.

