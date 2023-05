Comunicato Curva Nord: scelta la TREGUA, ma c’è una RICHIESTA

Ieri sera, l’Inter avrebbe dovuto fare a meno del proprio tifo per tutto il primo tempo della sfida contro la Fiorentina. In realtà, lo sciopero della Curva Nord è durato solo 15 minuti, con il settore interista che poi ha cominciato a incitare la squadra, in quel momento in cerca della rimonta, poi riuscita.

Il motivo? Lo ha spiegato il tifo organizzato in un comunicato diffuso sui propri canali social. Le ragioni di tifo per i colori nerazzurri hanno prevalso sulle questioni extra-campo. Tuttavia, gli ultras interisti hanno comunque avanzato una richiesta: vogliono veder riconosciuti i loro sacrifici. Un chiaro riferimento alle modalità di vendita dei biglietti per la finale di Champions League.

Ecco il testo integrale:

2 Immagini