Social – Conte al settimo cielo: “Bello ritrovarsi tutti da Campioni d’Italia”

Il tecnico leccese ha festeggiato ad Appiano Gentile con tutta la squadra

Era un Antonio Conte euforico quello visto quest'oggi ad Appiano Gentile in occasione dei festeggiamenti scudetto di tutta la squadra al completo. E non poteva essere altrimenti, visto che buona parte del merito per il campionato appena conquistato dall'Inter va attribuita proprio al tecnico leccese. In attesa che a fine stagione venga organizzato il vertice con tutta la società al completo, l'allenatore interista si sta godendo la meritata vittoria.