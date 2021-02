Squalifica, stop a tempo, inibizione: cosa rischiano Conte, Agnelli e i dirigenti della Juventus

L’accesso scontro dell’Allianz Stadium che ha visto protagonisti diversi esponenti del mondo Juventus e del mondo Inter continua a far parlare di sé a distanza di giorni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si attende la decisione del Giudice Sportivo. Se l’arbitro avesse visto e sentito tutto, senza intervenire, il caso sarebbe chiuso. Se invece non avesse visto e sentito niente, potrebbe intervenire la Procura.

Cosa rischiano i protagonisti? Se si riscontrasse un “comportamento gravemente scorretto“, secondo l’articolo 39 del Codice di Giustizia Sportiva, i protagonisti potrebbero essere puniti con due turni di squalifica (calciatori e allenatori) o un mese di inibizione (i dirigenti).

Nel testo si fa anche riferimento ad “attenuanti o aggravanti“, tutto potrebbe essere risolto anche con una multa eventualmente utilizzando lo strumento del patteggiamento. In caso di squalifica per turni, sarebbe scontata in Coppa Italia. Nel caso, invece, si scegliesse una sospensione a tempo determinato, a quel punto riguarderebbe tutta l’attività.

