La Repubblica – Conte-Agnelli come Ibra-Lukaku? Attesa per il Giudice Sportivo. E la Procura…

Dopo lo scontro tra Lukaku e Ibrahimovic nei quarti di Coppa Italia, capitolo che tra l’altro deve essere ancora chiuso dalla Procura della Figc, anche quello tra Conte e Agnelli in Juventus-Inter è destinato a far discutere per molto tempo.

Secondo quanto riportato dal giornalista de La Repubblica Franco Vanni, anche lo scontro tra l’allenatore dell’Inter e il presidente della Juventus passerà dal Giudice Sportivo, e poi forse finirà anche sulla scrivania della Procura federale.

CONTE VS AGNELLI, INTER FURIOSA >>>