TS – Conte compatta l’Inter: “In guerra con gli uomini che abbiamo”

Il messaggio lanciato da Steven Zhang ad Antonio Conte sulla linea dell’austerity per quanto riguarda il mercato, è stato ricevuto forte e chiaro dall’allenatore leccese. I vari nomi a centrocampo sognati dal tecnico, da N’Golo Kanté a Renato Sanches, dovranno sicuramente attendere tempi migliori. Perché in vista di gennaio, prima di avvicinare un profilo come Rodrigo De Paul, sarà necessario liberarsi ad esempio di Christian Eriksen per autofinanziare il colpo.

“Andiamo in guerra con gli uomini che abbiamo”. Secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport, la reazione di Antonio Conte sulla nuova politica del club sarebbe stata questa. Un modo per compattare l’ambiente e mettere i propri calciatori al primo posto. Domani l’Inter tornerà in campo contro il Crotone alle 12.30 per cercare di mettere a segno l’ottava vittoria di fila. Un risultato che negli ultimi anni è stato solamente sfiorato sia da Luciano Spalletti che da Stefano Pioli sulla panchina nerazzurra, entrambi arrivati a sette successi consecutivi nei rispettivi cicli.

