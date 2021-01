TS – Inter, nel 2021 è Sensi il rinforzo più importante. Vuole tornare ad essere protagonista, Conte spera

L’Inter si prepara per iniziare il 2021 nel migliore dei modi e già domani contro il Crotone vorrà dimostrarlo. Oltre ai rinforzi che arriveranno dal mercato, su cui Marotta lavora già da diverso tempo, Antonio Conte spera di ritrovare il vero Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro vuole riprendere in mano le chiavi della squadra e il nuovo anno appena entrato potrebbe essere la sua grande occasione, come sottolinea Tuttosport.

Il calciatore classe ’95 è rientrato in campo, seppure per pochi minuti, contro Napoli, Cagliari e Spezia e ha lanciato segnali decisamente positivi. All’inizio della sua esperienza in nerazzurro si era dimostrato un giocatore fondamentale per lo schieramento tattico di Conte e ritornare a quei livello è il suo grande obiettivo. Nel 2021 Sensi vuole essere protagonista, perché l’Inter ha bisogno di lui.

