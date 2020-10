Conte coccola Eriksen: “Sta giocando il giusto, sono contento. Anche lui è felice qui”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, Antonio Conte ha parlato anche di Christian Eriksen. Sollecitato dai giornalisti, il tecnico nerazzurro ha coccolato il fantasista danese che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello dal ritiro della Danimarca.

Ecco le sue parole: “Se all’Inter giochi poco o tanto non lo so, per me sta giocando il giusto. Io prendo le decisioni per il bene della squadra. Io sono contento per quello che Eriksen ha dato all’Inter, anche lui è felice di lavorare con la squadra, con me e il mio staff. Ci sarà sicuramente spazio per lui, sarà una stagione lunga”.

Ballottaggio Brozovic-Eriksen: “Sicuramente ho meno problemi di altre volte, visto che ho a disposizione 4 centrocampisti. Domani sarà la prima partita di 7 che ci vedranno protagonisti, per forza di cose ci saranno delle rotazioni. Sono abbastanza tranquillo, magari domani partiremo con 3 centrocampisti, mercoledì con altri 3 e sabato altri ancora. Saranno tutti protagonisti, sto lavorando con tutti. L’importante è che ci sia sempre grande disponibilità di essere pronti ad entrare, ad avere un buon impatto. Questo sarà importante per la squadra”.

