Inter-Milan, le ultime su Sanchez. Conte: “Affaticamento muscolare, oggi gli esami. E’ in dubbio”

Inter e Conte col fiato sospeso. Alexis Sanchez, rientrato ieri sera a Milano dopo gli impegni con il Cile, potrebbe non prendere parte al derby a causa di un problema muscolare. A confermarlo è lo stesso tecnico nerazzurro in conferenza stampa ma Conte non perde le speranze.

Ecco le sue parole: “E’ tornato con un affaticamento muscolare ma è tornato solo ieri sera. E’ stato valutato oggi dai medici. Faremo delle valutazioni oggi durante l’allenamento, saremo molto attenti anche insieme al giocatore. Ci prenderemo il giusto rischio anche in virtù delle prossime partite, ce ne aspettano 7 in poco tempo. Toccherà anche a lui decidere, deve prendersi la responsabilità di dire sto bene. Al momento non escludo nulla”.

