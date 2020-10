Inter-Milan, Pioli: “Abbiamo ridotto il gap. Ibra ci sarà, Rebic out. Conte? Non gli invidio nulla”

Stefano Pioli, in contemporanea alla conferenza stampa di Antonio Conte, ha parlato alla vigilia di Inter-Milan presentando il match in programma domani pomeriggio a San Siro.

Ecco le sue parole: “Il Milan ha la propria identità e il suo modo di giocare, nel nostro lavoro gli esami non finiscono mai, ed è un esame importante e difficile. Abbiamo ridotto il gap con l’Inter. Senza tifosi? Rimane una partita sentita dobbiamo preparare al meglio questa partita e giocare meglio degli avversari”.

Un Milan diverso rispetto all’ultimo derby: “Il nostro è un percorso che è iniziato un anno fa, e abbiamo ampi margini di miglioramento, ma rispettiamo l’avversario che viene visto come probabile vincente del campionato. Entriamo in campo con convinzione. Ci arriviamo bene ma ci arrivano bene anche i nostri avversari. Battere l’Inter ci darebbe entusiasmo, ma pensiamo una gara alla volta. Pensiamo a crescere e migliorare”.

Le condizioni di Ibra: “Ha avuto un problema ma l’ho ritrovato come sempre, sorridente, volitivo, determinato e generoso, sta bene poi è chiaro che ha avuto solo una settimana di allenamenti. Ed è pronto per giocare”.

Rebic out: “Non sarà disponibile per domani, sta meglio e questo è importante, ha evitato l’intervento ma settimana prossima avrà un nuovo controllo per capire quali saranno i tempi di recupero”.

Differenze da Conte: “Non gli invidio nulla, amo il mio lavoro. I colleghi li conosco per come studiano le loro strategie ma non personalmente, sono tante le cose che non conosco per dare dei giudizi”.

