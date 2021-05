Euro 2020, de Vrij fra i pre-convocati dell’Olanda. Con lui altri quattro “italiani”

La competizione prenderà il via il prossimo 11 giugno

Prime liste di giocatori pronti a scaldare i motori in vista del prossimo Europeo, che prenderà il via a Roma il prossimo 11 giugno con la partita fra Italia e Turchia. L'Olanda ha infatti pubblicato il suo elenco di 34 pre-convocati, che sarà poi scremato a ridosso della competizione, in cui potranno essere chiamati al più 26 calciatori.