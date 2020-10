CdS – Coronavirus, il caso di Nainggolan: aveva saltato gli ultimi allenamenti tra faringite e mercato

E’ stato un duro colpo per l’Inter apprendere nelle scorse 48 ore delle positività al coronavirus di Bastoni, Skriniar, Nainggolan e Gagliardini. Tutti e quattro i calciatori, per fortuna asintomatici, dovranno infatti rispettare l’isolamento per diversi giorni e saranno con ogni probabilità assenti in vista del derby contro il Milan. Come sottolineato dal Corriere dello Sport questa mattina, però, è sicuramente degno di una riflessione lo strano caso del centrocampista belga.

Come ricorderete, infatti, Nainggolan era stato assente la scorsa settimana più volte da Appiano Gentile. Prima escluso dalla trasferta di Benevento per faringite, poi da quella di Roma per il match contro la Lazio soprattutto a causa delle tante voci di mercato. Alla luce dei sintomi mostrati, rispetto ai numerosi tamponi eseguiti la scorsa settimana, aveva sempre dato esito negativo. Una volta guarito, il Ninja ha poi partecipato alla rifinitura del sabato mattina e solamente cinque giorni dopo è venuta fuori anche la sua positività al Covid-19.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<