Cottarelli (Interspac): “Azionariato popolare? Presto un evento a Milano. E sulla Superlega…”

L'economista e noto tifoso nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Ecco le sue parole: "Non è stata una mossa improvvisata, ma sicuramente sbagliata. Il calcio è diverso dai mercati tradizionali. Ci sono le emozioni di milioni di persone. I club forse non si aspettavano una reazione del genere. Hanno cercato di sorprendere la gente, ma non hanno saputo giudicare cosa poteva succedere. È stato un errore clamoroso. Credo che l'errore clamoroso sia stato non pensare che sono i tifosi a seguire il calcio. Sanzioni? Lascerei perdere la strada delle sanzioni. La figura fatta mi sembra già una sanzione".