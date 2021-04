Countdown scudetto. L’Inter si laurea Campione d’Italia nel weekend se…

Il tricolore potrebbe già arrivare domenica: ecco come

Raffaele Caruso

Per Antonio Conte lo scudetto è vicino al 95%. Dopo la vittoria contro il Verona per 1-0 a San Siro, Lukaku e compagni sono pronti a stappare lo champagne. Quando? Possibile già nel prossimo weekend, ma non dipende solo dall'Inter.

Se il Milan non dovesse vincere questa sera all'Olimpico contro la Lazio, tra lo scudetto e la squadra nerazzurra ci sarà solo l'Atalanta. L'Inter sarà la prima a scendere in campo nel prossimo turno, sabato pomeriggio a Crotone. In caso di vittoria, lo scudetto arriverà in caso di non vittoria di Gasperini contro il Sassuolo.

Se il Milan dovesse vincere questa sera invece, l'Inter dovrà sperare che i cugini non battano il Benevento a San Siro nel prossimo turno. In sintesi Conte si laurea campione d'Italia nel prossimo weekend se batte il Crotone, il Milan non fa 4 punti tra Lazio e Benevento e l'Atalanta non batte il Sassuolo.