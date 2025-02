LIVE – La CRONACA di JUVENTUS-INTER 0-0: doppia occasione clamorosa

Derby d’Italia fondamentale per l’Inter, che cerca 3 punti fondamentali per l’economia del campionato. Nella 25a giornata di Serie A, i nerazzurri volano all’Allianz Stadium per affrontare i bianconeri dopo l’ultimo precedente finito con un rocambolesco 4-4.

La squadra di Inzaghi ha bisogno della vittoria per scavalcare il Napoli in vetta alla classifica e prendere un vantaggio importante nella corsa Scudetto. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Juventus-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI JUVENTUS-INTER

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

22′ | Doppia respinta di Sommer, prima su Nico Gonzalez e poi su Conceiçao.

18′ | Doppia occasione clamorosa per l’Inter: prima Di Gregorio respinge una rovesciata di Taremi, poi Dumfries colpisce di testa nell’area piccola su cross di Barella ma mette clamorosamente alto.

2′ | Subito Juve pericolosa a seguito di uno scivolone di Calhanoglu, ripartenza conclusa con un tiro alto da parte di Nico Gonzalez.

1′ | Fischia l’arbitro Mariani, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (4-2-3-1): 29 Di Gregorio; 22 Weah, 4 Gatti, 12 Veiga, 37 Savona; 19 Thuram, 8 Koopmeiners; 7 Conceiçao, 16 McKennie, 11 Gonzalez; 20 Kolo Muani.

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 2 Costa, 5 Locatelli, 6 Kelly, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 27 Cambiaso, 40 Rouhi, 51 Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 99 Taremi, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: MAURIZIO MARIANI.

Assistenti: Giallatini, Colarossi.

Quarto ufficiale: Zufferli.

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni.

Assistente VAR: Di Bello.

SQUALIFICATI

Juventus: –

Inter: –

DIFFIDATI

Juventus: Cambiaso.

Inter: Bastoni, Mkhitaryan.