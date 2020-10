Damiani: “L’Inter ha fatto bene sul mercato, sarà antagonista della Juventus”

Leggendo voti e giudizi da parte della stampa italiana assegnati all’Inter sul mercato, viene fuori l’idea comune secondo cui il club nerazzurro si sia mosso nella maniera più consona rispetto alle risorse di questa strana finestra, anche in rapporto a quanto fatto dai club avversari. Ma non solo, perché molti agenti che operano nel settore da diversi anni concordano nel dire che la società nerazzurra è stata senza dubbio una delle migliori in Italia.

Dal colpo Hakimi che ha bruciato la concorrenza di mezza Europa lo scorso giugno, agli acquisti low-cost e funzionali ai piani tecnici di Antonio Conte legati a Vidal, Kolarov e Darmian. Anche il famoso agente Oscar Damiani, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha speso solo complimenti per il mercato nerazzurro con queste parole. “L’Inter secondo me ha fatto bene sul mercato, inserendo giocatori che Conte voleva: è candidata ad essere l’antagonista della Juventus”.

